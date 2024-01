Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Exhibitionismus

Zeuge gibt Hinweis auf den Täter

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, An der Alten Aa;

Tatzeit: 28.01.24, 15.30 Uhr;

Am Sonntag meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und machte Angaben zu einem Mann, der am frühen Nachmittag auf der Straße "An der Alten Aa" umhergelaufen sei und sein Glied entblößt habe. Zudem habe er Kindern hinterhergerufen. Polizeibeamte trafen der Verdächtigen am Tatort auf einer Bank sitzend an. Der 23-Jährige war stark alkoholisiert und stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Er stritt die Taten ab. Gegen den Mann, der ohne festen Wohnsitz in Bocholt aufhältig ist, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell