Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruchsversuch scheitert

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Markt;

Tatzeit: zwischen 27.01.24, 17.30 Uhr, und 28.01.24, 10.15 Uhr;

In der Nacht zum Sonntag scheiterten Einbrecher bei dem Versuch, ein Fenster einer Bäckerei am Markt aufzuhebeln. Das Fenster war aber so gut gesichert, dass der oder die Täter es nicht öffnen konnten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell