Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Haftbefehl in Wörth vollstreckt

Wörth (ots)

Am Nachmittag des 19. Juli 2023 wurde am Bahnhof in Wörth ein Mann festgestellt und durch die Polizei kontrolliert. Der 40-Jährige zeigte sich äußerst unkooperativ, leistete Widerstand und machte vorerst falsche Angabe zu seinen Personalien. Zuständigkeitshalber übernahm eine Streife der Bundespolizei den Mann vor Ort und verbrachte ihn zur Dienststelle, um seine Personaldaten festzustellen. Der Mann war bereits vielfach polizeilich in Erscheinung getreten und es bestand, neben zwei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaft Landau wegen des Verstoßes gegen die Führungsaufsicht sowie Diebstahls, ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Karlsruhe zur Strafvollstreckung wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. Entsprechend wurde der Mann für die Verbüßung der Freiheitsstrafe von sieben Monaten in die Justizvollzugsanstalt in Frankenthal eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell