Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Alkoholisiert mit Radfahrerin kollidiert

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Schlossstraße;

Unfallzeit: 27.01.2024, 00.15 Uhr;

Ein Pedelecfahrer sowie eine Radfahrerin waren in der Nacht zum Samstag auf der Schlossstraße in Ahaus aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Frauenstraße unterwegs. In Höhe des Ärztehauses kam es zu einer Kollision zwischen den beiden. Der 26-Jähriger stieß mit seinem E-Bike gegen das Rad der 43 Jahre alten Frau, als er diese überholen wollte. In dessen Folge stürzten die Ahauserin und der Ahauser. Sie verletzten sich dabei leicht. Einer Streifenwagenbesatzung wurde auf den Verkehrsunfall aufmerksam. Ein Atemalkoholtest bei dem 43-Jährigen ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,6 Promille hindeutete. So entnahm ein Arzt eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt feststellen zu können. Nun folgt ein Strafverfahren. (db)

