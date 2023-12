LPI-GTH: Kind von Pkw erfasst

Arnstadt (ots) - Vergangene Nacht kam es aus bisher ungeklärter Ursache gegen 03.00 Uhr zu einem Brandausbruch in einem Werkzeugschuppen in einem Gartengrundstück in der Nordstraße. Der Schuppen brannte bis auf die Mauern nieder, es wird ein geringer Sachschaden von etwa 5.000 Euro angenommen. Zu einer Gefahr für Personen oder umliegende Gebäude kam es nicht. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: ...

