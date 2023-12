LPI-GTH: Drogentest positiv

Gotha (ots) - Gestern wurde in der Zeit von 09.20 Uhr bis 10.15 Uhr die Seitenscheibe eines Chevrolet eingeschlagen. Das Fahrzeug war in der Siedelhofstraße abgestellt. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine Geldbörse entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0318522/2023 entgegen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

