Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Geschäft

Zeugen gesucht

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Huyssenstraße;

Tatzeit: 26.01.24, ca. 04.00 Uhr;

Mit einem Betonfundament wollten fünf maskierte Täter in der Nacht zum Freitag eine Tür eines Geschäftes an der Huyssenstraße einwerfen. Als sie merkten, dass ihr Vorhaben wegen des Sicherheitsglases keinen Erfolg hatte, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Auswertung der Videoüberwachungsanlage dauert an. Das Betonfundament haben die Täter zum Tatort getragen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell