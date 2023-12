POL-MK: Mit 91 durch Kierspe

Nachrodt-Wiblingwerde (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Toyota RAV4 gestohlen, der in der Dorfstraße geparkt stand. Der Halter des Fahrzeugs stellte den Diebstahl am Morgen fest und informierte die Polizei. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02352/9199-0 mit der Polizeiwache in Altena in Verbindung zu setzen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle ...

