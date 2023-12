Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugin beobachtet mutmaßliche Einbrecher

Iserlohn (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Donnerstagnachmittag, gegen 17:10 Uhr, drei unbekannte Männer, die sich in der Königsberger Straße auf dem Grundstück eines Hauses aufhielten. Als sie die Männer ansprach, flüchteten diese bereits fußläufig zu einem schwarzen Opel Corsa mit Wuppertaler Kennzeichen, der im Bereich Theodor-Fleitmann-Straße/Coventrystraße geparkt stand. Das Fahrzeug fuhr anschließend in Richtung Nußbergstraße davon. Das Fahrzeug konnte durch die alarmierten Polizisten nicht mehr angetroffen werden. An der Terrassentür des Wohnhauses an der Königsberger Straße stellten die Beamten Hebelspuren fest. Ins Innere waren die Täter nicht eingedrungen. Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

