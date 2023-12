POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023 i

Altena (ots) - Eine 80-jährige Altenaerin wurde am Mittwoch beim Einkaufen in einem Discounter an der Werdohler Straße bestohlen. Kurz nach dem Betreten des Ladens, im Bereich der Obst- und Gemüsetheke, ließen sie und ihr Begleiter den Einkaufswagen kurz aus den Augen. Im Wagen stand die Handtasche mitsamt Geldbörse. Als beide zurückkehrten, fiel auf, das die Handtasche offenstand und die Geldbörse weg war. Die Frau rief die Polizei an. Die warnt immer wieder vor ...

