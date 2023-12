POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Nachrdot-Wiblingwerde (ots) - In der vergangenen Nacht wurde an der Dorfstraße in Wiblingwerde ein blauer Toyota RAV4 gestohlen. Nach Angaben des Fahrers hatte er den Wagen am Mittwoch gegen 19 Uhr dort abgestellt und abgeschlossen. Die Polizei hat den Wagen zur Fahndung ausgeschrieben. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

