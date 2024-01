Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Stenern - Pedelecfahrer kollidieren

Unfallbeteiligter gesucht

Bocholt-Stenern (ots)

Unfallort: Bocholt-Stenern, Winterswijker Straße / Robert-Koch-Ring;

Unfallzeit: 29.01.2024, 11.55 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Montag in Bocholt bei einer Kollision erlitten. Der 79-Jährige hatte den Geh- und Radweg der Winterswijker Straße gegen 11.55 Uhr in Richtung Robert-Koch-Ring befahren. Aus diesem kam dem Bocholter ein abbiegender Pedelecfahrer aus Richtung Sauerbruchstraße in seine Richtung entgegen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Unbekannte die Kurve so schnell durchfahren, dass er in den Gegenverkehr geriet. Beide Pedelecs stießen zusammen und der Bocholter stürzte. Der Unbekannte half dem Leichtverletzten hoch und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: circa 20 bis 23 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schlank, dunkler Teint, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einer schwarzen Joggingjacke und einer schwarzen Jogginghose. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

