LPI-GTH: Ohne Führerschein unterwegs

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am Samstag Vormittag begab sich ein 22jähriger Deutscher in einen Einkaufsmarkt der Turnvater-Jahn-Straße in Arnstadt. Er entwendete hier alkoholische Mischgtränke im Wert von ca. 6 Euro und versuchte den Markt ohne zu bezahlen zu verlassen. Er rechnete jedoch nicht mit dem Sicherheitsdienst des Marktes, welcher die Tathandlung per Überwachungskamera bereits beobachtet hat. Der junge Mann ...

