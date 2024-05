LPI-GTH: Motorradfahrerin übersieht Radfahrer

Nessetal OT Brüheim (Landkreis Gotha) (ots) - Am Sonntagabend gegen 22.55 Uhr endete die Spritztour eines 16-Jährigen in der Friedrichswerther Chaussee in einer Verkehrskontrolle. Der Jugendliche führte ein Kleinkraftrad der Marke Simson ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (rak) Rückfragen bitte an: ...

