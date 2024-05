POL-OH: A. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht am Sportplatz in Thalau und B. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr am Weimarer Tunnel

Fulda (ots) - Verkehrsunfallflucht - 1000-,- Euro Sachschaden Ein 43- jähriger Mann aus Fulda parkte seinen PKW, einen Volvo XC 90, am Freitag, dem 17.05.34, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fulda, in der Straße Vor dem Peterstor in Höhe Hausnr. 8. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte beobachtet werden, wie gegen 14.05 Uhr der Fahrer eines Ford Transit in eine freie Parklücke einparken wollte. Beim ...

mehr