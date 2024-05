Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeugüberschlag mit leicht verletzter Fahrerin

Eichenzell (ots)

Am Sonntag (19.05.) gegen 11.20 Uhr befuhr eine 27-jährige mit ihrem Hyundai die Landesstraße von Uttrichshausen in Richtung Döllbach. In einer Linkskurve konnte die Fahrerin aus dem Wetteraukreis offenbar die Spur nicht halten und kam nach links von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug rutsche in die angrenzende Böschung, verhakte mit der linken Fahrzeugfront im Erdreich und überschlug sich. Anschließen kam der PKW zum Stillstand. Zum Glück konnte sich die Fahrzeugführerin eigenständig aus dem Hyundai befreien. Leider wurde diese bei dem Unfall leicht verletzt, so dass sie sich in ein nahe gelegenes Krankenhaus zur Behandlung begeben musste. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden von mindestens 1.500 Euro.

Gefertigt: Hübscher, PHK, Polizeistation Fulda

