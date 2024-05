Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - Am Samstag, den 18.05.2024, befuhr der 64-jähriger Bad Hersfelder Fahrzeugführer mit seinem Taxi um 09:32 Uhr die Straße "Am Frauenberg" in Fahrtrichtung der Meisebacherstraße. Hier beabsichtigte der Fahrzeugführer nach links in die Dippelstraße abzubiegen. Hierbei missachtete er offensichtlich das Verkehrszeichen 205 (Vorfahrt gewähren) und kollidierte mit einem braunen Volkswagen Tiguan, welcher von einem 58-jährigen Bad Hersfelder Fahrzeugführer gelenkt wurde. Dabei drehte sich der VW Tiguan um 90° und kollidierte mit seiner Fahrzeugseite mit einer grauen Daimler-Benz ML-Klasse. Diese wurde durch einen 22-jährigen Frankfurter Fahrzeugführer gelenkt. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Die 55-jährige Bad Hersfelder Beifahrerin des VW Tiguan wurde bei der Kollision leicht verletzt und wurde zur weiteren Abklärung ins Klinikum nach Bad Hersfeld verbracht.

Der Gesamtschaden aller Fahrzeuge beläuft sich geschätzt auf ca. 7500,00 EUR.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Bad Hersfeld, Mayer, POK

