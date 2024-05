Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Unfall mit Tretroller

Fulda. Eine 27-jährige Tretroller-Fahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Donnerstag (16.05.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 8:20 Uhr mit ihrem Roller den linken Gehweg der Magdeburger Straße aus Richtung Wörthstraße kommend in Fahrtrichtung Amand-Ney-Straße. Eine 21-jährige VW-Fahrerin befuhr zeitgleich die Magdeburger Straße aus Richtung Amand-Ney-Straße kommend in Fahrtrichtung Wörthstraße und wollte nach aktuellen Informationen auf das Parkplatzgelände "Ochsenwiese" einbiegen. Hierbei stieß sie - trotzt Ausweichmanöver - aus noch unklarer Ursache mit der Tretroller-Fahrerin zusammen. Der VW kam neben der Fahrbahn zwischen einem Baum und einem Verkehrsschildpfosten zum Stehen. Die 27-Jährige wurde mit leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Auffahrunfall

Fulda. Ein 54-jähriger Dacia-Fahrer aus dem Landkreis Schweinfurt und seine 50-jährige Beifahrerin aus Fulda erlitten bei einem Unfall am Donnerstag (16.05.) leicht Verletzungen. Der Dacia-Fahrer befuhr gegen 12:55 Uhr die Haimbacher Straße aus Richtung Windhorststraße kommend in Fahrtrichtung Maberzeller Straße und musste sein Fahrzeug in Höhe der Kreuzung Haimbacher Straße / An St. Kathrin nach vorliegenden Erkenntnissen verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 64-jähriger Skoda-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro.

Unfallflucht mit verletzter Person

Fulda. Ein 24-jähriger Mann aus Fulda wurde bei einem Unfall am Donnerstag (16.05.) leicht verletzt. Gegen 13:40 Uhr stand er nach aktuellem Kenntnisstand in Harmerz auf einer Plattform am Fahrzeugheck eines Lkw, welcher zur Mülltonnenentleerung am rechten Fahrbahnrand der Hellersgrundstraße hielt. Am Lkw waren gelbe Warnleuchten eingeschaltet. Als der 24-Jährige hinter dem Lkw auf die Fahrbahn lief, wurde er aus noch nicht bekannter Ursache von einer entgegenkommenden Pkw-Fahrerin am Knie erfasst und zu Boden geworfen. Die lebensältere Dame, welche mit einem weißen Kleinwagen unterwegs war, entfernte sich nach einem kurzen Gespräch mit dem Verletzten von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Mittwoch (15.05.), gegen 6 Uhr, parkten ein Golf und ein Citroen-Fahrer ordnungsgemäß ihre Fahrzeuge am Fahrbahnrand in der Straße "Feuerbachplatz". Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr nach vorliegenden Informationen den Feuerbachplatz und stieß gegen den parkenden Golf, welcher aufgrund des Zusammenstoßes gegen den Citroen stieß. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Gesamtschaden von circa 1.650 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Rotenburg. Am Dienstag (14.05.), gegen 19.15 Uhr, fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vom Parkplatz eines Einkaufmarktes auf die Braacher Straße auf. Ein Zweiradfahrer aus Vlotho (Kreis Herford) befuhr zu dieser Zeit mit seinem Rennrad die Braacher Straße in Richtung Innenstadt. Aus noch unklarer Ursache kam es dabei zum seitlichen Zusammenstoß des Zweirads mit dem Pkw. Es entstand Sachschaden von etwa 400 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (15.05.), gegen 15:20 Uhr, befuhren eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Dermbach (Wartburgkreis) und eine 85-jährige Pkw-Fahrerin aus Schenklengsfeld in dieser Reihenfolge die B62 in Fahrtrichtung Friedewald. Die 44-jährige Pkw-Fahrerin musste nach vorliegenden Informationen verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte die 85-jährige Fahrerin vermutlich zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Der Pkw der 85-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizeistation Bad Hersfeld

