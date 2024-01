Cloppenburg/Vechta (ots) - Am Montag, 15. Januar 2024, fanden in beiden Landkreisen des Inspektionsbereiches erneut Protestaktionen statt. In Visbek/Rechterfeld haben sich im Zeitraum von 17:00 - 19:00 Uhr ca. 30 Personen mit rund 25 Traktoren versammelt und am Fahrbahnrand an der Straße Am Friedhof eine Mahnwache abgehalten. In Barßel haben sich rund 110 Traktoren, Lkw sowie weitere Fahrzeuge im Zeitraum von 14:00 - ...

mehr