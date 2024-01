Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Zeugenaufruf nach Brand eines leerstehenden Gebäudes

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5686191

Nachdem es am 6. Januar 2024, gegen 4.45 Uhr, zu einem Brand eines leerstehenden Gebäudes in Sevelten, Cappelner Straße, gekommen war, kann die Polizei nun neue Ermittlungsergebnisse bekannt geben. Nachdem die Brandursachenermittler den Brandort aufgesucht und begutachtet hatten sowie Ermittlungen durchgeführt haben, kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Daher wendet sich die Polizei nun mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung: Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Brandortes wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

