POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 06.01.2024, um 00:20 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger aus Thedinghausen mit einem PKW den Cappelner Damm in 49661 Cloppenburg. Im Bereich einer Fahrbahnverengung kam ein PKW-Fahrer in den Gegenverkehr, sodass der 20-Jährige ausweichen muss und in der Folge gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Gartenzaun fuhr. Der derzeit unbekannte Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Am PKW und am Gartenzaun entstand Sachschaden. Es wurde niemand verletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Cappeln/OT Sevelten - Brand eines leerstehenden Gebäudes

Am 06.01.2024, gegen 04:45 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein leerstehendes dreistöckiges Gebäude in der Cappelner Straße in 49692 Cappeln/OT Sevelten in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand das ehemalige Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand und Flammen schlugen aus dem Dach aus. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Cappelner Straße in Bereich des Brandortes voll gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden. Die örtliche Feuerwehr Cappeln, Elsten, Schwichteler und Cloppenburg war mit insgesamt zehn Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand löschen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Der Brandort wurde seitens der Polizei Cloppenburg beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

