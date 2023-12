POL-IZ: 231214.1 Itzehoe: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Heide (ots) - Am Wochenende waren in Heide Autoaufbrecher unterwegs. Sie öffneten drei geparkte Fahrzeuge, aus zwei von ihnen entwendeten sie Gegenstände. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. In der Lilly-Wolff-Straße waren die Aufbrecher am Montag zwischen 0.30 Uhr und 12.15 Uhr aktiv. Sie drangen in einen am Fahrbahnrand stehenden VW Golf ein und stahlen einen Goldring im Wert ...

