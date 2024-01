Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 06.01.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

26169 Friesoythe- Sachbeschädigung an KFZ

Unbekannter Täter beschädigt im Zeitraum vom 02.01.2024, 23:00 Uhr bis 03.01.2024, 04:20 Uhr mit unbekannten spitzen Gegenstand den Reifen eines PKW im Bookgastweg in Friesoythe. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.:(04491)93390 entgegen.

26169 Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 04.Januar 2024, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:45 Uhr kam es in der Straße Am Hafen 1-3 in Friesoythe zu einer Verkehrsunfallflucht. Zu genannter Zeit beschädigt ein unbekannter PKW-Führer beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß abgestellten PKW der Anzeigenerstatterin. Der Schadensverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.:(04491)93390 entgegen.

26169 Friesoythe- Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Am Freitag, den 05. Januar 2024 gegen 17:48 Uhr befuhr ein 16- jähriger Fahrradfahrer aus Friesoythe den Fahrradweg der Ellerbrocker Straße aus der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Barkentange. Ein 39-jähriger PKW- Führer aus Friesoythe befährt die Ellerbrocker Straße in gleicher Richtung und biegt nach links in die Emsstraße ab. Hierbei übersieht der PKW- Führer den Fahrradfahrer. Es kommt zu Kollision, infolgedessen der Radfahrer leicht verletzt wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell