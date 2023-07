Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Waldbrand oberhalb der Burg Landshut erfolgreich gelöscht

Bernkastel-Kues (ots)

Am gestrigen Nachmittag, 06.07.2023, kam es gegen 17:00 Uhr zu einem kleineren Flächenbrand in einem Waldgebiet im Bereich des "Burgberges". Dieser befindet sich zwischen der ehemaligen Jugendherberge Bernkastel, oberhalb der Burg Landshut in Richtung Monzelfeld/Olymp. Aus unbekannten Gründen brannte in einem Hanggelände unterhalb eines Fußpfades ca. 30 qm Waldgelände. Der Brand konnte durch das schnelle Eingreifen von ca. 50 Feuerwehrkräften der Wehren Bernkastel, Kues, Longkamp, Monzelfeld, Lieser, Noviand und Zeltingen gelöscht werden. Aufgrund des trockenen Wetters wird hingewiesen, keine brennenden/glimmenden Gegenstände, wie z.B. Zigarettenkippen, in Waldgebieten wegzuwerfen. Dies gilt ebenso für Glasflaschen/Scherben, die bei starker Sonneneinstrahlung ebenso eine Zündquelle darstellen können.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell