Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Montag, 15.01.2024, 12:18 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Stuhr mit seinem Pkw die Vechtaer Straße. Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor der 58-Jährige das Bewusstsein und kam infolge dessen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Lichtzeichenanlage Vechtaer Straße/Harmer Straße. Der 58-Jährige wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2000,00 Euro.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Montag, 15. Januar 2024, 14:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer, der Marke Ford, die Straße Klingenhagen in Fahrtrichtung Bremer Tor. Dort geriet er mit seinem Fahrzeug auf die Fahrbahnmitte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich ein entgegenkommender 59-jähriger Mann aus Dinklage mit seinem Lkw nach rechts aus. Hierbei streifte er den Pkw einer 59-jährigen Frau aus Lohne, der in einer Parkbucht abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 300,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (Tel.: 04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Visbek - Verkehrsunfall

Am Montag, 15.01.2024, 23:15 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau aus Wildeshausen mit einem Pkw den Visbeker Damm in Fahrtrichtung Vechta und bog in den dortigen Kreisverkehr ein. Aufgrund der winterglatten Straße kam sie von der Fahrbahn ab und rutsche auf die Verkehrsinsel. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2000,00 Euro.

Vechta - gefährliche Körperverletzung

Ein 50-jähriger Mann aus Eydelstedt befuhr am Montag, 15.01.2024, gegen 12:40 Uhr mit seinem Pkw die Oldenburger Straße, in Richtung Holtruper Straße. Als er verkehrsbedingt an der Kreuzung halten musste, hielt der derzeit unbekannte Täter mit seinem Pkw neben dem 50-Jährigen und sprühte vermutlich mit Pfefferspray in das Fahrzeug des Opfers. Anschließend entfernte sich der Täter in Richtung Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Holdorf - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, um 19:35 Uhr befuhr ein 42-Jähriger aus Holdorf die Neuenkirchener Straße mit seinem Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, um 23:20 Uhr befuhr ein 22-Jähriger aus Holdorf die Industriestraße mit einem Pkw, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Farbschmierereien

Im Zeitraum von Samstag, 13.01.2024, 17:00 Uhr bis Sonntag, 14.01.2024, 08:00 Uhr besprühten unbekannte Täter mehrere Pkw in der Bahnhofstraße in Steinfeld mit Farbe. Der Schaden beläuft sich auf rund 250,00 Euro. Hinweise auf die derzeit unbekannten Täter nimmt die Polizei Steinfeld (Tel.: 05492-960660) entgegen.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 15.01.2024, gegen 14:50 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Mann aus Dinklage mit seinem Pkw die Straße Auf dem Hövel, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Montag, 15.01.2024, gegen 09:28 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Halen mit seinem Lkw die B 214/Diepholzer Straße. In Höhe einer Kiesgrube beabsichtigte er nach rechts abzubiegen. In der Zuwegung befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 40-Jähriger aus Meppen mit seinem Lkw, welcher auf die B 214 aufbiegen wollte. Ein 37-jähriger Mann aus Recke befuhr mit seinem Lkw ebenfalls die B 214 und befand sich hinter dem Lkw des 25-jährigen Mannes aus Halen. Der 37-jähriger Mann aus Recke erkannte den Bremsvorgang zu spät und wich nach links aus, um einen Zusammenstoß mit dem Lkw des Haleners zu vermeiden. Hierbei kollidierte er jedoch frontal mit dem Lkw des 40-jährigen Meppeners, welcher nun auf die B 214 aufbog. Beide Lkw-Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Fahrbahn war durch den Unfall voll gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 35.000,00 Euro.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 15.01.2024, gegen 14:00 Uhr, befuhr eine 40-jährige Frau aus Lohne mit ihrem Pkw die Brägeler Straße in Fahrtrichtung Lindenstraße. Beim Aufbiegen nach links auf die Lindenstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 68-jährigen Mannes aus Lohne. Die 40-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell