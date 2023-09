Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Randalierer unterwegs

An zwei Ereignissen war eine Personengruppe in der Nacht von Samstag auf Sonntag beteiligt.

Gegen 04.40 Uhr warf die Personengruppe in der Mittelstraße mehrere Tische und Stühle einer Gaststätte in einen Bach. Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Laupheimer Polizei die Gruppe antreffen und kontrollieren. Dabei stellten die Beamten fest, dass ein 25- und 26-Jähriger auffällige Ähnlichkeit mit zwei flüchtigen Männern hatten, die zuvor in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt waren. Tatsächlich stellte sich heraus, dass die beiden gegen 3.00 Uhr einen 35 Jahre alten Mann in einer Gaststätte zusammengeschlagen hatten. Sie flüchteten nach der Tat. Die zwei Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

