POL-MG: Mehrere Katalysator-Diebstähle in Mülfort

Diebe haben zwischen Mittwoch und Donnerstag, 9. Februar, an drei Fahrzeugen die Katalysatoren gestohlen.

Die Fahrerin eines grauen BMW (3er) stellte ihr Auto am Mittwoch gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich Dohrer Straße/ Heubend ab. Als sie am nächsten Tag gegen 14.30 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie, dass der Wagen ungewöhnlich laute Geräusche erzeugte. Bei der Überprüfung des Autos stellte sie fest, dass der Katalysator entwendet wurde.

Ähnliches erlebte der Besitzer eines grauen Mercedes (C 200), der sein Auto an der Straße Römerbrunnen geparkt hatte. Unbekannte entfernten zwischen Mittwoch, 8 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, den Katalysator an dem Fahrzeug.

Ein anderer Fall ereignete sich am Hirtenweg. Dort entwendeten Diebe den Katalysator an einem weiteren grauen BMW (3er). Nach eigenen Angaben parkte der Besitzer das Auto am Mittwoch gegen 19 Uhr vor einem Haus. Als er am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr wieder losfahren wollte, bemerkte er den Katalysator-Diebstahl.

Die Polizei bittet in allen Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.(jl)

