POL-OH: Einladung zur Jubiläumsveranstaltung des Fernfahrerstammtisches Hessen - Feierstunde mit Hessens Innenminister Prof. Dr. Roman Poseck

Fulda (ots) - Einbruch in Mehrfamilienhaus Fulda. In der Nacht zu Donnerstag (16.05.), zwischen 2 Uhr und 7 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Buseckstraße ein. Die Täter hebelten dazu eine Terrassentür im Erdgeschoss auf und stahlen Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere ...

