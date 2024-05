Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Taschendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Niederaula. Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelmarkt in der Hersfelder Straße entwendeten Unbekannte am Donnerstag (16.05.), zwischen 11.45 Uhr und 12 Uhr, einen Geldbeutel eines Ehepaars. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen sprach ein bislang unbekannter Mann die Einkaufenden an und verwickelte sie in ein Gespräch. Unbemerkt zog ein zweiter Täter dabei die Geldbörse aus der Gesäßtasche des Hersfeld-Rotenburgers. Die genaue Höhe des Diebesguts steht aktuell noch nicht fest. Die beiden Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - circa 35 Jahre alt - etwa 1,70 Meter groß - kurze, dunkle Haare - Drei-Tage-Bart - südländisches Erscheinungsbild - trug eine braune Jacke und eine dunkle Schildmütze - verwickelte das Ehepaar in das Gespräch

Täter 2:

- männlich - entwendete die Geldbörse

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

