POL-OH: Verkehrskontrollen der osthessischen Polizei zum Thema "Schwächere Verkehrsteilnehmer" - Medienkontrollstelle

Osthessen / Bad Hersfeld. Verkehrsunfälle unter Beteiligung von "Schwächeren Verkehrsteilnehmern" haben in vielen Fällen schwere Folgen, da diese im Vergleich zu motorisierten Verkehrsteilnehmern erheblich weniger geschützt sind. Für sie besteht somit ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Aus diesem Grund führt die Polizei bis zum 02. Juni zwei Wochen lang entsprechende Schwerpunktkontrollen an schutzwürdigen Örtlichkeiten wie Schulen, Kindergärten, Seniorenheimen oder an Ampeln in den drei osthessischen Landkreisen durch.

Von Rotlicht-, Vorfahrts-, Abstands- und Geschwindigkeitsverstößen bis hin zum Fahren unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss, falscher Fahrbahnbenutzung insbesondere durch Fußgänger oder Radfahrer, Gurtverstößen, Parken auf Geh- oder Radwegen sowie der Ablenkung durch die Nutzung des Smartphones hinterm Steuer: All das und mehr kann zu Unfällen mit teils schweren Folgen führen.

Aufgrund dessen nutzen die osthessischen Beamtinnen und Beamten die polizeilichen Maßnahmen, um auch präventiv tätig zu werden und mit den Verkehrsteilnehmenden ins Gespräch zu kommen. Ziel des gesamten Aktionstages ist es nämlich, schwächere Verkehrsteilnehmer zu schützen, Verkehrsunfälle zu reduzieren und im großen Ganzen die gegenseitige Rücksichtnahme zu erhöhen.

Info an die Medienschaffende:

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlichst dazu eingeladen, am Donnerstag (23. Mai), zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr, bei den Kontrollen im Bereich der Konrad-Duden-Schule, am Neumarkt 33, in 36251 Bad Hersfeld vorbeizukommen und über die Aktionen zu berichten. Für eine bessere Planbarkeit bitten wir um kurze Anmeldung per E-Mail unter poea.ppoh@polizei.hessen.de oder telefonisch unter 0661/105-1099.

