Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tür beschädigt - Geldbörse gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Tür beschädigt

Alsfeld. Unbekannte beschädigten zwischen Dienstagmittag (14.05.) und Donnerstagmittag (16.05.) die Tür einer kirchlichen Einrichtung in der Straße "Einsteinplatz". Hierdurch entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse gestohlen

Alsfeld. Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelmarkt in der Grünberger Straße entwendeten Unbekannte am Donnerstag (16.05.), zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr, das Portemonnaie einer 82-jährigen Frau. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verwickelte ein bislang unbekannter Mann die Dame in ein Gespräch, zeitgleich stahl ein zweiter Täter unbemerkt den Geldbeutel. Die genaue Höhe des Diebesguts steht aktuell noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell