POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Verkehrsunfallflucht - 1000-,- Euro Sachschaden

Ein 43- jähriger Mann aus Fulda parkte seinen PKW, einen Volvo XC 90, am Freitag, dem 17.05.34, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fulda, in der Straße Vor dem Peterstor in Höhe Hausnr. 8.

Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte beobachtet werden, wie gegen 14.05 Uhr der Fahrer eines Ford Transit in eine freie Parklücke einparken wollte. Beim Rangieren touchierte der Fahrer des Ford Transit den geparkten Volvo im seitlichen vorderen Fahrerbereich. Unmittelbar daraufhin entfernte sich der männliche Fahrer mit seinem Ford Transit von der Unfallstelle.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe 1000,- Euro.

Durch den aufmerksamen Zeugen konnte auch das amtliche Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges abgelesen werden.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der Unfallverursacher, ein 43-jähriger Mann aus Neuhof, ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Verdacht der Verkehrsunfallflucht.

