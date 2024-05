Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Mit Goldschmuck und Uhren flüchteten Einbrecher nach einem Einbruch in eine Wohnung an der Neustraße. Am Samstag, zwischen 13 Uhr und 23 Uhr, brachen die Unbekannten in eine Wohnung im dritten Obergeschoss ein. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Castrop-Rauxel

Zeugen beobachteten zwei Täter bei einem Einbruch in eine Bäckerei an der Wartburgstraße. Am Samstag, gegen 23:30 Uhr, öffnete einer der beiden gewaltsam die Eingangstür, der zweite Tatverdächtige blieb außerhalb des Gebäudes. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter mit diversen Haushaltsgeräten. Personenbeschreibungen: 1. Tatverdächtiger: ca. 1,80m groß, kräftige Statur, Glatze, hellgraues Sweatshirt 2. Tatverdächtiger: ca. 1,80m groß, normale Statur, schwarzer Kapuzenpullover, Cappy

Dorsten

Unbekannte brachen am Freitagabend in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße Beckersfeld ein. Zunächst hatten die Täter versucht zwei Türen aufzuhebeln. Als dies nicht klappte, brachen sie über ein Badezimmerfenster in die Wohnräume ein. Die Einbrecher nahmen einen Möbeltresor mit Bargeld und Schmuck mit. Hinweise auf die Fluchtrichtung der Täter liegen nicht vor.

Zwischen Freitagvormittag und Samstagmittag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Marler Straße ein. Durch einen Lichtschacht und ein Kellerfenster gelangten die Einbrecher ins Haus. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute. Hinweise liegen nicht vor.

Gladbeck

In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter in die Räume eines Kinder- und Jugendtreffs an der Tunnelstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie einen Kaffeevollautomaten, Bargeld, zwei Lautsprecher und eine Spielekonsole mit. Innerhalb der Einrichtung wurden Türen zu einem Büro und einem Gemeinschaftsraum aufgehebelt.

Zwischen Freitagabend und Sonntagabend kam es zu einem Einbruch in einen Freizeittreff an der Fritz-Erler-Straße. Hier gelangten die unbekannten Täter über ein Fenster in die Räume. Im Inneren wurde eine Bürotür aufgebrochen. Die Täter hebelten eine Geldkassette auf. Sie nahmen mehrere Controller für eine Spielekonsole, Ladegeräte und Handys mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell