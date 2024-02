Polizei Mettmann

POL-ME: Blauer BMW entwendet - die Polizei sucht Zeugen - Velbert - 2402068

Mettmann (ots)

In Velbert wurde zwischen Donnerstagnachmittag, 15. Februar 2024, und Freitagvormittag, 16. Februar 2024, ein 3er BMW gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Kenntnissen geschehen:

Der Halter eines blauen BMW 320D stellte sein Auto am Donnerstag, 15. Februar, gegen 16:30 Uhr auf dem Parkplatz des Bahnhofs an der Lohbachstraße ab. Bei seiner Rückkehr am Freitag, 16. Februar, gegen 11 Uhr bemerkte er, dass sein Auto mit rumänischen Kennzeichen entwendet worden war.

Alarmierte Einsatzkräfte leiten ein Ermittlungsverfahren ein und schrieben den mit einem Glasdach ausgestatteten BMW zur internationalen Fahndung aus.

