Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Tasche aus Wohnung gestohlen - unbekannte Frau verschafft sich Zugang

Recklinghausen (ots)

Eine bislang unbekannte Frau verschaffte sich am Samstag (ca. 13 Uhr) unberechtigt Zutritt zu den Wohnräumen eines älteren Ehepaars an der Gartenstraße. Sie gab sich als Mitarbeiterin der Stadt Herten aus und erklärte, dass sie ein Rollatoren-Training vorbereite. Aus dem Wohnzimmer nahm sie eine Herrenhandtasche vom Schreibtisch mit. In der Tasche befanden sich neben Bargeld und Dokumenten auch zwei Zahlungskarten. Die Frau flüchtete in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: weiblich, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,70m groß, schlank, mittelblonde Haare zum Zopf gebunden, helles T-Shirt, blaue Jeans

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

