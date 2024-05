POL-RE: Castrop-Rauxel: Zeugen nach Taschenraub gesucht

Recklinghausen (ots) - Am frühen Montagmorgen, 27.05.2024, 01:04 Uhr betraten zwei unbekannte Täter eine Spielhalle an der Martinistraße in Recklinghausen. Der Mitarbeiter wurde unter Vorhalt einer Schusswaffe aufgefordert Bargeld herauszugeben. Mit der Tatbeute flüchteten die beiden Täter zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen waren nicht erfolgreich. Die Täter werden wie folgt ...

