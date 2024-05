Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Raub auf Spielhalle in Recklinghausen

Recklinghausen (ots)

Am frühen Montagmorgen, 27.05.2024, 01:04 Uhr betraten zwei unbekannte Täter eine Spielhalle an der Martinistraße in Recklinghausen. Der Mitarbeiter wurde unter Vorhalt einer Schusswaffe aufgefordert Bargeld herauszugeben. Mit der Tatbeute flüchteten die beiden Täter zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen waren nicht erfolgreich. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter:

- männlich - ca. 1,80 m groß - Brillenträger - schlanke Figur - komplett schwarz gekleidet

2. Täter:

- männlich - ca. 1,75 m groß - stabile Figur - komplett schwarz gekleidet

Zum Alter der Täter können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Eventuelle Zeugen der Tat werden gebeten sich unter Rufnummer 0800-2361 111 mit der Polizei Recklinghausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell