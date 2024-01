POL-KB: Frankenberg - 25-Jähriger rettet Vermissten aus Nemphe

Korbach (ots) - Am frühen Sonntagmorgen beschädigte ein Unbekannter Reifen an vier Autos in der Schulstraße im Battenberg Ortsteil Laisa. Die Polizei sucht Zeugen. Am Sonntagmorgen gegen 07.30 Uhr bemerkte ein Autobesitzer beim Losfahren, dass sein Opel Corsa nur sehr schwer rollte. Eine Nachschau ergab, dass an dem Auto alle vier Reifen zerstochen worden waren. ...

