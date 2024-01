Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Mann von mehreren jungen Männern geschlagen, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am Freitagabend wurde der Polizei gemeldet, dass ein 13-Jähriger in der Schlachhofstraße in Bad Wildungen von mehreren Personen geschlagen und getreten worden sei. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass der Geschädigte ein 35-jähriger Mann war. Er und eine hinzueilende Zeugin erlitten Verletzungen, die Täter flüchteten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Streife der Polizei traf gegen 22.10 Uhr am Tatort ein. Dort schilderte ein 35-Jähriger, dass kurz vorher eine Gruppe von mehr als zehn Personen vor seinem Haus in der Schlachhofstraße randaliert hätten. Als er auf die Straße gegangen sei, hätten die Personen ihn unvermittelt angegriffen. Auch am Boden liegend sei er noch geschlagen und getreten worden. Der 35-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper, er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Anwohnerin wurde durch den Lärm aufmerksam und wollte dem 35-Jährigen Hilfe leisten Bei diesem Versuch erlitt auch sie leichte Verletzungen, die nicht weiter behandelt werden mussten.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um junge Männer im Alter von etwa 17 bis 18 Jahren handeln. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte diese nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell