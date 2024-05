Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Mädchen von Mann angesprochen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Donnerstagnachmittag eine 11-Jährige auf der Sandstraße angesprochen und belästigt haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen fragte der Unbekannte gegen 16.45 Uhr, ob das Mädchen sexuelle Handlungen an ihm vornehmen könne. Die 11-Jährige flüchtete sich daraufhin in eine Apotheke in der Nähe, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Der Mann soll dem Mädchen auch ein Stück hinterhergelaufen sein und verschwand dann in einem Waldstück. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte kein Tatverdächtiger gefunden werden. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 50 bis 60 Jahre, ca. 1,85m bis 1,95m groß, kurze blonde Haare ("Boxerschnitt"), trug eine gelb/orangefarbene Arbeiterhose (mit Reflektoren) sowie Arbeiterstiefel. Der Mann soll auch einen anderen Mann in der Nähe der Bushaltestelle "Musikschule" angesprochen haben. Er wird als wichtiger Zeuge gesucht. Wer Angaben zu dem Vorfall oder dem Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

