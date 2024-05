POL-RE: Castrop-Rauxel: Beim Vorbeifahren beschädigt und weitergefahren

Recklinghausen (ots) - Eine bislang unbekannte Frau verschaffte sich am Samstag (ca. 13 Uhr) unberechtigt Zutritt zu den Wohnräumen eines älteren Ehepaars an der Gartenstraße. Sie gab sich als Mitarbeiterin der Stadt Herten aus und erklärte, dass sie ein Rollatoren-Training vorbereite. Aus dem Wohnzimmer nahm sie eine Herrenhandtasche vom Schreibtisch mit. In der ...

