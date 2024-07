Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsverstöße; Verkehrsunfälle; Einbruch

Reutlingen (ots)

Mehrere Verkehrsverstöße geahndet

Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten Beamte des Polizeireviers Reutlingen am Montagnachmittag im Rahmen einer Kontrollstelle in der Kaiserstraße beanstanden. Innerhalb von nur rund zwei Stunden, zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr, stellten die Einsatzkräfte zehn Autofahrer fest, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Die Betroffenen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Außerdem mussten die Polizisten neun Verstöße gegen die Gurtpflicht ahnden. In diesem Fall sehen die beanstandeten Personen einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro entgegen. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

Lichtenstein (RT): Pedelec-Fahrerin gestürzt

Deutlich alkoholisiert war eine 20-Jährige, die am Dienstagmorgen auf dem Radweg parallel der B312 zwischen Pfullingen und Unterhausen gestürzt ist. Die junge Frau war gegen 1.10 Uhr mit ihrem Pedelec und einem Begleiter auf dem Radweg von Pfullingen in Richtung Unterhausen unterwegs. Als sie ihren Begleiter auf seinem Fahrrad überholen wollte und ihr Pedelec beschleunigte, verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Eine Überprüfung ihrer Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,7 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Die junge Frau sieht nun einer entsprechenden Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Owen (ES): Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Kirchheim sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Owen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr eine 14-jährige Radfahrerin gegen 18.45 Uhr die Bahnhofstraße, als ihr von einem aus der Schießhüttenstraße einfahrenden Motorroller-Lenker die Vorfahrt genommen wurde. Infolge der Kollision stürzte die Jugendliche zu Boden und erlitt nach aktuellem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Nach einer kurzen Unterhaltung sammelten der unbekannte Roller-Lenker sowie sein Sozius, der keinen Helm trug, Trümmerteile des Unfalls von der Fahrbahn auf und fuhren in Richtung Bahnhof davon. Die gesuchten Männer sind circa 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Der Fahrer, der unentwegt einen schwarzen Helm trug, war mit einem grauen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose bekleidet. Sein Sozius trug eine schwarze Hose sowie ein schwarzes T-Shirt. Beide sprachen akzentfrei Deutsch. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu den gesuchten Personen sowie dem schwarzen Motorroller, zu dem keine konkrete Beschreibung vorliegt, geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mit Leitplanken kollidiert

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der L 1208 erlitten. Der 19-Jährige war mit seinem Opel gegen 15 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Echterdingen unterwegs und kollidierte auf der kurvigen Strecke wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit den Leitplanken. Auf der Gegenfahrspur kam der Pkw, an dem das Airbag-System ausgelöst hatte, danach zum Stillstand. Er musste später abgeschleppt werden. Der Blechschaden am Opel beträgt etwa 5.000 Euro. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Montagnachmittag. Gegen 16.15 Uhr bog ein 78 Jahre alter Mann mit einem VW von der Limburgstraße aus nach links in die Eichendorffstraße ab, worauf ein von rechts kommender und vorfahrtsberechtigter 16-Jähriger seine Yamaha stark abbremsen musste. Dabei stürzte der Jugendliche zu Boden und verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Zur Kollision der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der Schaden am Zweirad beträgt circa 500 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): In Musikgeschäft eingebrochen

In ein Musikgeschäft in der Hechinger Straße ist in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangte der Einbrecher gegen 1.15 Uhr auf noch unbekannte Weise auf einen Dachvorsprung des Gebäudes. Dort beschädigte er ein Fester des im ersten Obergeschoss befindlichen Ladens und gelangte darüber ins Innere. Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Täter darin eine Kasse auf und flüchtete mit deren Inhalt. Mit Unterstützung der Feuerwehr wurden das Dach und das Gebäude selbst in der Folge durchsucht. Dabei konnten keine Personen mehr festgestellt werden. Zum Diebesgut und der Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine abschließenden Informationen vor. Das Polizeirevier Tübingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen, in die auch Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei involviert sind. (rd)

Tübingen (TÜ): Pkw weggerollt

Beträchtlicher Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 27.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag im Bereich Waldhäuser Straße / Im Rotbad entstanden. Gegen 14.20 Uhr setzte sich ein Land Rover, der vom Fahrer beim Abstellen offenbar nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert worden war, in Bewegung. Der Wagen prallte in der Folge auf dem Gefälle gegen eine Mauer, zwei Verkehrszeichen, einen geparkten Fiat sowie einen Baum. Allein der Schaden am Land Rover dürfte mit circa 20.000 Euro zu Buche schlagen. (mr)

Tübingen (TÜ): In Gaststätte eingebrochen

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 2.15 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruch in eine Gaststätte in der Haaggasse informiert. Wie sich bei den polizeilichen Ermittlungen herausstellte, hatte sich ein Unbekannter vermutlich bereits am Montag, zwischen 16 und 17 Uhr, auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zu den Gasträumen verschafft und war von einem Zeugen zunächst für eine Reinigungskraft gehalten worden. Erst an frühen Morgen stellte sich heraus, dass es sich offenbar um einen Einbrecher gehandelt hatte, der sich am Wechselgeld in der Kasse vergriffen hatte und dann unerkannt geflüchtet war. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Hechingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Von der Feuerwehr musste ein 20-Jähriger nach einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen aus seinem Auto befreit werden. Der junge Fahrer war kurz nach Mitternacht mit seinem VW UP! auf der B27 in Richtung Tübingen unterwegs, als er nach derzeitigen Erkenntnissen vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache zwischen den Anschlussstellen Hechingen-Mitte und Hechingen-Nord zunächst von der Fahrbahn abkam und die rechten Leitplanken streifte. Von diesen wurde der VW über beide Fahrstreifen nach links abgewiesen, wo er mit enormer Wucht in die Mittelleitplanken krachte. Der 20-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er zunächst von der Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden musste, bevor er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. Der Sachschaden an seinem VW, der nur noch Schrottwert haben dürfte, wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden an den Verkehrseinrichtungen ist noch nicht bekannt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis kurz vor zwei Uhr in Richtung Tübingen komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (cw)

Haigerloch (ZAK): Bei Auffahrunfall verletzt

Zu einem Auffahrunfall ist es am Montagabend auf der B 463 zwischen Stetten und Owingen gekommen. Gegen 18.10 Uhr fuhr eine 66-jährige BMW-Lenkerin im stockenden Verkehr auf den Mercedes Citan eines 34 Jahre alten Mannes auf. Dieser erlitt hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurde nachfolgend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge, an denen der Gesamtschaden mit schätzungsweise 15.000 Euro zu Buche schlagen dürfte, mussten abgeschleppt werden. (mr)

