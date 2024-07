Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Trickdiebstahl von hochwertiger Armbanduhr in Esslingen - Phantombild der Täterin erstellt (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 28.06.2024/11.22 Uhr

Nach dem Trickdiebstahl einer hochwertigen Armbanduhr am Donnerstag, 27. Juni 2024 in Esslingen ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizeiposten Oberesslingen mit Nachdruck an der Aufklärung der Straftat. Zwischenzeitlich konnte ein Phantombild der mutmaßlichen Täterin erstellt werden.

Wie bereits berichtet, hatte sich eine unbekannte Frau gegen 16.20 Uhr einem Anwohner aus Esslingen-Zell zu Fuß genähert und in gebrochenem Deutsch um Unterstützung in einer vermeintlichen Notlage gebeten. Dabei hatte die Täterin den linken Arm des Mannes ergriffen und dessen hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk gestohlen. Nach der Tat war die Frau geflüchtet.

Anhand der unmittelbar nach der Tat eingeleiteten Ermittlungen konnte zwischenzeitlich ein Phantombild der mutmaßlichen Täterin gefertigt werden. Die gesuchte Frau ist circa 165 Zentimeter groß und hat schwarze, auffällig lange Haare. Sie hat helle Haut mit leichten Rötungen im Wangenbereich und war mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Schal sowie einer weißen Bluse und weißen Schuhen bekleidet.

Das Phantombild finden Sie im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter dem Link: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/esslingen-trickdiebstahl/

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Täterin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/31057681-0 beim Polizeiposten Oberesslingen oder unter der Telefonnummer 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.

Die Bezugsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5811769

