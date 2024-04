Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Feuer in Massagesalon: Womöglich technischer Defekt brandursächlich

Schlüchtern (ots)

(lei) Die Feuerwehr und die Polizei in Schlüchtern wurden am Donnerstagabend zu einem Brand in einem Massagesalon in die Bahnhofstraße gerufen. Den Notruf hierzu hatte die 53-jährige Inhaberin des Geschäfts gegen 19.30 Uhr abgesetzt, als sie während einer Behandlung Brandgeruch und kurz darauf Feuer in einem Nebenraum festgestellt hatte. Sie erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und kam zur medizinischen Abklärung kurzzeitig in ein Krankenhaus. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Einsatzkräfte der Schlüchterner Wehr konnte die Flammen, die sich binnen weniger Minuten auf den ganzen Salon ausgebreitet hatten, nach kurzer Zeit unter Kontrolle bringen und ablöschen. Die Rauchentwicklung führte jedoch dazu, dass die darüber liegenden Wohn- und Geschäftseinheiten sowie ein angrenzender Friseurladen vorübergehend nicht mehr bewohn- bzw. benutzbar wurden.

Die Polizei, die den Schaden vorläufig auf 100.000 Euro beziffert, geht nun ersten Erkenntnissen nach, wonach das Feuer möglicherweise durch einen technischen Defekt an einem Trockner ausgelöst wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern an und werden durch die Brandermittler der Kriminalpolizei geführt.

Offenbach 26.04.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell