POL-HST: "Happy Meal" für Möwen - Fischlaster verliert nach Verkehrsunfall komplette Ladung

A20/Grimmen (ots)

Am frühen Montagnachmittag, dem 04.03.2024, ereignete sich auf der A20 zwischen den Anschlussstellen Grimmen West und Tribsees, in Fahrtrichtung Lübeck, ein Verkehrsunfall mit einem Lkw. Gegenwärtig laufen die Bergungs- und Aufräumarbeiten unter Vollsperrung der Fahrbahn in dem Bereich noch.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen fuhr der 63-jährige polnische Fahrer seinen Lkw der Marke Volvo gegen 13:00 Uhr aus Richtung Polen kommend mit dem Ziel einer Fischverarbeitungsfirma in Dänemark. Dort sollte die Ladung von 25 Tonnen Fisch in einem Kippauflieger zu Fischmehl verarbeitet werden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 63-Jährige Höhe Autobahnkilometer 173 mit seinem Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab, kippte in der tiefer liegenden Bankette um und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Dadurch kippte die komplette Fischladung auf die Bankette.

Der Lkw ist gegenwärtig nicht fahrbereit und muss durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die alarmierte Feuerwehr dichtete zusätzlich eine beschädigte Dieselleitung des Lkws ab, um ein weiteres Austreten von Kraftstoffen zu verhindern. Die Bergungsmaßnahmen des Lkw-Gespanns sollen bis zum Abend abgeschlossen sein. Die Ladung wird nach derzeitigen Informationen am morgigen Tag aufgenommen und entsorgt.

Der polnische Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden kann gegenwärtig noch nicht genau beziffert werden, da die vorläufige Begutachtung des Schadens erst nach Abschluss der Bergung erfolgen kann.

