POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Einbruch; Diebstahl aus Fahrzeugen; Auseinandersetzungen; Brand

Metzingen (RT): Mit Gegenverkehr kollidiert

Zwei Autofahrer haben bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der B312 nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen erlitten. Ein 64-Jähriger befuhr gegen 8.45 Uhr mit einem Nissan Qashqai die Bundesstraße von Reutlingen kommend in Richtung Stuttgart. Kurz vor der Anschlussstelle zur L378a geriet er aus ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit der entgegenkommenden Mercedes C-Klasse eines 27-Jährigen. Der zurückschleudernde Nissan des 64-Jährigen prallte anschließend noch gegen den ursprünglich hinter ihm fahrenden Seat Leon einer 19-Jährigen. Während diese nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt bleib, musste der Nissan-Lenker von der Feuerwehr aus seinem Wagen geholt werden. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Auch der Mercedes-Lenker wurde mit nach ersten Erkenntnissen schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sowohl der Nissan als auch der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste der betroffene Streckenabschnitt der B312 bis gegen 11.10 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde von der Bundesstraße abgeleitet. (rd)

Kirchheim/Teck (ES): Einbrecher in Gaststätte

In eine Gaststätte am Marktplatz ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 23.30 Uhr und sieben Uhr, eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte der Kriminelle ein Fenster aufgehebelt und anschließend den Gastraum durchsucht. Hierbei wurden zwei i-Pads, mehrere Schlüssel und Schnapsflaschen entwendet. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 1.000 Euro. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 07021/501-0 an das Polizeirevier Kirchheim. (gj)

Filderstadt (ES): Kind angefahren

Leicht verletzt wurde eine Siebenjährige bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen auf der Wielandstraße im Stadtteil Sielmingen ereignet hat. Eine 36-Jährige war gegen 8.30 Uhr mit ihrem VW Passat auf der Wielandstraße unterwegs, als auf Höhe der Schule aus Sicht der Fahrerin plötzlich von links das Mädchen zwischen geparkten Autos und ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn rannte. Die Autofahrerin reagierte zu spät und erfasste das Kind frontal. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Siebenjährige nachfolgend ins Krankenhaus, das sie nach einer Untersuchung und ambulanten Behandlung zwischenzeitlich wieder verlassen konnte. (cw)

Kusterdingen (TÜ): Diebe unterwegs (Zeugenaufruf)

Nach zwei Unbekannten, die am frühen Mittwochmorgen in der Bismarckstraße unverschlossen abgestellte Autos angegangen sind, fahndet der Polizeiposten Kirchentellinsfurt. Bisherigen Ermittlungen zufolge waren die Kriminellen gegen 1.50 Uhr in der Bismarckstraße unterwegs und überprüften die dort am Straßenrand und auf den Grundstücken geparkten Autos. Geöffnete Fahrzeuge durchsuchten sie nach Stehlenswertem. Von verschlossenen Autos ließen sie offenbar nach der Überprüfung ab. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürften sie lediglich auf einen kleineren Bargeldbetrag gestoßen sein, den sie mitgehen ließen. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/515363-0 um Hinweise. (cw)

Tübingen (TÜ): Unachtsamer Radfahrer

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer hat sich am Dienstagmittag in Tübingen ereignet. Ein 25 Jahre alter Mann befuhr gegen 13.20 Uhr mit seinem Rad die Landstraße in Richtung Bebenhausen. Um zum gegenüberliegenden Fahrradweg zu gelangen, fuhr er offenbar unvermittelt und ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, nach links und kollidierte mit einem hinter ihm ordnungsgemäß fahrenden Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde der Radler derart verletzt, dass ihn der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus brachte. (gj)

Albstadt (ZAK): Mit Waffe gedroht

Wegen des Verhaltens an einer Engstelle sind am Mittwochvormittag zwei Autofahrer in der Braunhardsbergstraße aneinandergeraten. Ein 26-Jähriger war gegen 10.15 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Braunhardsbergstraße in Richtung Rübenhäulestraße unterwegs. Wegen eines auf der Seite des 26-Jährigen parkenden Fahrzeugs und der dadurch entstanden Engstelle kam es zum Streit mit dem 64 Jahre alten Fahrer einer entgegenkommenden Mercedes A-Klasse. In dessen Verlauf soll der Ältere den Jüngeren nicht nur bedroht, sondern auch mit einer Schusswaffe auf ihn gezielt haben. Der Mercedes-Fahrer konnte nachfolgend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes von den alarmierten Polizeibeamten angetroffen und vorläufig festgenommen werden. In seinem Mercedes konnte eine einer echten Schusswaffe täuschend ähnlich sehende Softairwaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem konnten bei dem 64-Jährigen Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung festgestellt werden, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der Mann wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht jetzt entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (cw)

Haigerloch (ZAK): Riskant überholt und aneinandergeraten (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem riskanten Überholmanöver am Mittwochmorgen auf der B463 sucht das Polizeirevier Hechingen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war ein 36-Jähriger gegen 5.45 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße in Richtung Empfingen unterwegs. Auf Höhe Ortsbeginn Owingen soll sich von hinten ein 43-Jähriger mit seinem Sattelzug genähert und sofort zum Überholen ausgeschert haben. Entgegenkommende Fahrzeuge sollen angesichts der beiden nebeneinander fahrenden Sattelzüge zum Bremsen genötigt worden sein, um eine Kollision zu vermeiden. Während des Überholvorgangs, bei dem auch die dortige Sperrfläche genutzt worden sein soll, soll der überholende Sattelzugfahrer versucht haben, den anderen abzudrängen und nach dem Überholen zu einer Vollbremsung genötigt haben. Am Ortseingang von Stetten trafen die beiden Fahrer an einer Tankstelle aufeinander, wo es nach einem zunächst verbal geführten Disput schließlich zu Handgreiflichkeiten kam, bei denen der Ältere leicht verletzt wurde. Beide Lkw-Fahrer sehen nach Abschluss der noch laufenden Ermittlungen entsprechenden Strafanzeigen entgegen. Zudem werden die jeweiligen Fahrerlaubnisbehörden informiert. Zeugen des Überholmanövers und insbesondere Autofahrer, die durch das Überholmanöver gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hechingen, Telefon 07471/9880-0 zu melden. (cw)

Balingen-Ostdorf (ZAK): Brand in Mülllaster

Zu einem Einsatz der Rettungskräfte ist es am Mittwochmorgen in der Martinstraße gekommen. Ein 59 Jahre alter Fahrer eines Müllfahrzeugs hatte gegen 7.15 Uhr Rauch aus dem mit Sperrmüll gefüllten Laderaum festgestellt. Geistesgegenwärtig kippte er den Sperrmüll an einer geeigneten Stelle ab. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten anrückte, konnte die zwischenzeitlich in Vollbrand stehende Ladung rasch ablöschen. Verletzt wurde niemand, sodass der vorsorglich mit zwei Fahrzeugen und drei Sanitätern angefahrene Rettungsdienst nicht eingesetzt werden musste. Sachschaden ist nicht entstanden. Die Brandursache konnte nicht festgestellt werden. (cw)

