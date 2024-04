Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zeugen nach Verkehrsunfall in der Aischbachstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (15.04.2024), gegen 13.15 Uhr in der Aischbachstraße in Herrenberg ereignete. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge bog eine 78 Jahre alte Honda-Lenkerin von der Nagolder Straße in die Aischbachstraße ab. Hinter ihr fuhr ein 20 Jahre alter BMW-Lenker. Beide Verkehrsteilnehmer sollen aufgrund eines entgegenkommenden in einer Kurve gestoppt haben, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Da der geschaffene Platz nicht ausreichte, soll die 78-Jährige ihr Fahrzeug rückwärts gesetzt haben. Dabei übersah sie mutmaßlich den BMW des 20-Jährigen und es kam zur Kollision. In der Folge gerieten die 78-Jährige und der 20-Jährige in Streit und die Seniorin fuhr davon, ohne eine Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen. Sie konnte im Zuge der Unfallaufnahme zwischenzeitlich ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt rund 2.500 Euro belaufen. Ein älterer Mann soll Zeuge des Unfalls geworden sein, war jedoch bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Das Polizeirevier Herrenberg bittet mögliche Zeugen, insbesondere den genannten älteren Mann, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

