Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Traktorfahrer kollidiert mit Rollator einer 91-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Ein 77 Jahre alter Traktorlenker fuhr am Montag (15.04.2024), gegen 14.20 Uhr, die Rielingshäuser Straße in Steinheim an der Murr ortseinwärts. Im Bereich der Überleitung zur Marktstraße übersah der 77-Jährige mutmaßlich eine 91 Jahre alte Frau, die gerade mit einem Rollator den dortigen Zebrastreifen überquerte. Der Traktor kollidierte mit dem Gehwagen, woraufhin die Seniorin stützte. Die 91-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

