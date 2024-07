Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Nach Unfall ins Krankenhaus gebracht

Zwei Personen mussten nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der Schieferstraße (B 28) vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ein 65-jähriger Sattelzug-Lenker touchierte gegen 7.45 Uhr beim Fahrstreifenwechsel den VW einer 37 Jahre alten Frau, die dabei ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte sie nachfolgend ins Krankenhaus. Da der 65-Jährige im Zuge der Unfallaufnahme aus noch unbekannter Ursache das Bewusstsein verlor, wurde er nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst ebenso in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Bad Urach (RT): Kleinkraftradfahrer gestürzt

Ein 16-Jähriger ist am Donnerstagmittag mit seinem Kleinkraftrad auf der L211 zwischen Bad Urach und Grabenstetten von der Fahrbahn abgekommen. Der Jugendliche war gegen 12.40 Uhr mit seiner 125er auf der Landesstraße in Richtung Grabenstetten unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts auf das unbefestigte Bankett geriet und im darauffolgenden Grünstreifen stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an seinem nicht mehr fahrbereiten Motorrad wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (cw)

