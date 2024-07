Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle teilweise mit Verletzten, Auseinandersetzungen, Sachbeschädigungen

Stoppstelle überfahren und Unfall verursacht

Am frühen Samstagmorgen gegen 00.00 Uhr ist es im Kreuzungsbereich der Krämerstraße und Bismarckstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 18-jähriger Lenker von einem Land Rover befuhr die Krämerstraße in Richtung der Kaiserstraße. Dort überfuhr dieser die dortige Stoppstelle und fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kollidierte der 18-Jährige mit einem vorfahrtsberechtigten 31-jährigen Opel Fahrer. Der Pkw Opel touchierte ein Verkehrszeichen und kam auf dem gegenüberliegenden Gehweg zum Stillstand. Beide Unfallbeteiligte wurden beim Aufprall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Unternehmen abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Plochingen (ES): 16-jähriger Schüler verbrennt Schulunterlagen

Über seinen bestandenen Schulabschluss hat sich ein 16-Jähriger so sehr, dass er am Freitagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, auf einem Spielplatz im Anne-Frank-Weg, auf einer Sitzbank seine nicht mehr benötigten Schulsachen verbrannt hat. Als dann auch die Sitzbank anfing zu brennen, versuchte der 16-Jährige diese mittels einer Wasserflasche zu löschen, was ihm aber misslang. Daraufhin entfernte er sich zunächst von der Brandstelle. Da zwischenzeitlich eine deutlich sichtbare Rauchentwicklung erkennbar war, verständigten Anwohner die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch löschen. An der Sitzbank entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Während der Löscharbeiten kehrte der 16-Jährige reumütig zurück und gab sich gegenüber der Polizei als Verursacher zu erkennen.

Altbach (ES): Mehrere Autos mutwillig beschädigt - Zeugenaufruf

Ein Unbekannter hat am frühen Samstagmorgen im Bereich der Kirchstraße randaliert. Gegen 02.50 Uhr bemerkte ein Zeuge eine männliche Person, die an mehreren geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten hat. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Störer nicht mehr angetroffen werden. Zur Beschreibung ist lediglich bekannt, dass er eine kurze Hose und ein schwarzes T-Shirt trug. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen bittet um Hinweise unter Telefon 0711/3990-330.

Aichwald (ES): Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Freitag, gegen 22.55 Uhr, ist es in Schanbach zu einem Körperverletzungsdelikt mit anschließendem Widerstand und Beleidigungen zum Nachteil der eingesetzten Polizeibeamten gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war es auf der Freifläche In den Horben zu einer Rangelei zwischen mehreren Personen gekommen. Ein 21-Jähriger wurde hierbei von einem 23-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Hierbei zog sich dieser leichte Verletzungen zu. Als der Aggressor von den verständigten Beamten kontrolliert werden sollte, versuchte er, sich vom Tatort zu entfernen und reagierte auch auf Aufforderungen, nicht stehen zu bleiben. Aufgrund seiner renitenten Verhaltensweise musste dieser festgehalten und zu Boden gebracht werden. Auch beim Anlegen der Handschließen wehrte sich dieser vehement. Zudem kam es seitens des 23-Jährigen zu diversen Beleidigungen gegenüber den im Einsatz befindlichen Vollstreckungsbeamten. Ein 19-jähriger Bekannter des Störers verhielt sich ebenso aggressiv und beleidigend und musste kurzzeitig ebenfalls mittels Handschließen geschlossen werden, da dieser fortwährend die Ermittlungen und Maßnahmen der Beamten zu verhindern versuchte. Alle Beteiligten standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Der Hintergrund der vorangegangenen Auseinandersetzung ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Kirchheim/T. (ES): Gas und Bremse verwechselt

Ein 88-jähriger Fahrer einer Mercedes E-Klasse hat an der roten Ampel an der Kreuzung Schöllkopfstraße / Hegelstraße das Gaspedal mit der Bremse verwechselt und fuhr derart stark auf einen vor ihm stehenden Porsche auf, dass dieser in der Folge auf zwei weitere Fahrzeuge geschoben wurde. Sowohl der Porsche, als auch der Mercedes mussten nach der Unfallaufnahme durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf über 80.000 Euro.

Tübingen (TÜ): Handfeste Auseinandersetzung

Am Samstagmorgen, gegen 02.00 Uhr, ist es im Bereich des Botanischen Garten zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein 36-Jähriger und sein Begleiter liefen von der Wilhelmstraße in Richtung Botanischer Garten. Auf dem dortigen Treppenabgang kam es zunächst zu einem Wortgefecht mit einem 24-Jährigen und dessen Begleiter. Bei der anschließenden handfesten Auseinandersetzung erlitt der 36-Jährige eine stark blutende Wunde. Auf Grund der starken Alkoholisierung aller Beteiligten ist der genaue Tathergang noch unklar. Ermittlungen hierzu dauern an.

Ammerbuch-Pfäffingen (TÜ): Fahrzeuge durch Böller beschädigt

Gleich mehrere Fahrzeuge hat ein 59-jähriger Mann mittels eines Feuerwerkskörper am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, im Bereich Sportplatz "In der Au" beschädigt. Eine Zeugin teilte über Notruf mit, dass ein Mann einen Böller gezündet habe und hierbei die Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Täter konnte noch vor Ort durch die Streifenbesatzung angetroffen werden. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde dieser wieder auf freien Fuß entlassen. Der Sachschaden beläuft sich bislang auf circa 5000 Euro. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Ammerbuch geführt.

Rottenburg (TÜ): Schwerer Verkehrsunfall

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Samstagmorgen gegen 10 Uhr auf der Bundesstraße 28a zwischen Rottenburg und der Autobahnanschlussstelle gekommen. Ein 37-jähriger Renault-Fahrer war in Richtung Autobahn unterwegs, als er mit seinem Pkw auf Grund einer Panne liegenblieb. Ein heranfahrender 31-jähriger Fahrer eines Sattelzuges erkannte das Pannenfahrzeug zu spät, bremste noch stark ab und versuchte einen Zusammenstoß durch Ausweichen zu verhindern, kollidierte jedoch mit dem Heck des Pkw und schob den Renault in die Leitplanke. Der 37-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Anschließend wurde er mit schweren Verletzungen durch den Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr war mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften vor Ort. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge, an welchen Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro entstanden ist, mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Währen der Unfallaufnahme, die durch Spezialisten der Verkehrspolizei übernommen wurde, war die B28a in beiden Richtungen bis ca. 11.15 Uhr voll gesperrt, wodurch es zu massiven Verkehrsbehinderungen kam.

Balingen (ZAK): Beleidigungen gegenüber Polizeibeamten

Am Freitagabend ist es beim Public Viewing vor dem Plaza in Balingen zu üblen Beleidigungen zum Nachteil mehrerer Polizeibeamten gekommen. Gegen 20.30 Uhr zeigte sich ein 19-Jähriger mit einer durchgeführten Personenkontrolle nicht einverstanden. In diesem Zuge beleidigte dieser die Beamten vor den friedlichen Zuschauern mit nicht zitierfähigen Worten. Dem ausgesprochenen Platzverweis kam der 19-Jährige widerwillig nach.

Meßstetten (ZAK) Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht

Ganz erheblich alkoholisiert war ein 33-Jähriger, der am frühen Samstagmorgen in der Kreuzbühlstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 2.20 Uhr mit seinem Pkw Cupra in der Kreuzbühlstraße unterwegs und fuhr hier gegen einen Pkw, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 33-jährigen Fahrers ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von knapp unter zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde und er seinen Führerschein abgeben musste. Der Gesamtsachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Burladingen (ZAK) Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am frühen Freitagabend ereignete sich auf der K 7160 von Gauselfingen in Richtung Hausen ein Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 18.00 Uhr befuhr ein 26-jähriger Sattelzuglenker die Kreisstraße, als in einer scharfen Linkskurve sein Sattelauflieger über die Fahrbahnmitte kam. Zu diesem Zeitpunkt kam dem 26-Jährigen eine 18-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem Audi A4 entgegen, wo in der Folge der Audi A4 seitlich gegen den Sattelauflieger prallte. Durch die Kollision wurden die 18-jährige Audi Fahrerin und ihre 19-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden an dem Sattelauflieger wird auf rund 5.000 Euro und an dem Audi A4 ebenfalls auf circa 5.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße anderthalb Stunden voll gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

